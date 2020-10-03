В США могли не показать гимн перед финалом НБА из-за не преклоняющего колено Леонарда

Телеканал ABC проигнорировал церемонию исполнения национального гимна США в преддверии второго матча финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», сообщает MSN Sports.
После предыгрового шоу на телеканале был запущен рекламный блок, который продлился до самого начала матча. Гимн перед матчем исполнял бас-гитарист рок-группы Red Hot Chili Peppers Майкл Бэлзари, известный как Фли.
По информации источника, телеканал мог отказаться от трансляции церемонии из-за Мейерса Леонарда, который из-за убеждений отказывается преклонять колено во время гимна. Таким образом телеканал пытался избежать лишних дискуссий по этому поводу.
Подобное уже происходило в 2018 году, когда ESPN отказывался транслировать церемонию исполнения национального гимна в связи со схожими ситуациями.
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