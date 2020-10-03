Ян Веселы рассказал об игре вместе с легендой ЦСКА Нандо Де Коло

Тяжёлый форвард «Фенербахче Беко» Ян Веселы после матча регулярного чемпиона Евролиги с «Црвеной Звездой» (77:63) отметил игру одноклубника, Нандо Де Коло, который в своё время дважды стал чемпионом (2016, 2019) и признавался MVP турнира (2016) в составе ЦСКА.

«Чувствую себя хорошо, рад, что одержали победу. Нам не удалось провести большое количество товарищеских матчей. Думаю, мы хорошо стартовали. У нас хорошая коммуникация в команде между игроками. Де Коло и я – самые опытные игроки в команде, поэтому мы должны работать вместе. В прошлом году мы не могли играть вместе, но теперь с нетерпением жду возможности узнать его лучше. Это будет здорово», — цитирует Веселы Eurohoops.

Веселы в матче с «Црвеной Звездой» набрал 8 очков и сделал 8 подборов. На площадке форвард провёл 26 минут.