Пашутин и Кроуфорд высказались о предстоящем матче с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин и защитник команды Джордан Кроуфорд высказались о предстоящем матче с ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

«Играем против сильного соперника, хорошо укомплектованной на всех позициях команды. ЦСКА здорово двигает мяч, поэтому мы должны постараться сыграть максимально плотно с их снайперами. Много сильных игроков, которые атакуют из-за дуги с высоким процентом, нужно сделать так, чтобы каждый бросок они совершали с сопротивлением. Нужно контролировать ритм игры, подбор и плотно сыграть против их «больших». В нападении должны наладить быстрое движение мяча, играть в командный баскетбол, быть максимально сконцентрированными все сорок минут матча и играть только на победу. Хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку в такой непростой момент. Мы будем прибавлять от игры к игре, бороться за победу в каждом матче, чтобы порадовать фанов. Ждем вас на трибунах как дома, так и на выездных матчах. Пока мы едины, мы непобедимы!», — приводит слова Пашутина официальный сайт «Локомотива-Кубань».



«ЦСКА – отличная команда, с хорошим подбором игроков. Несмотря на то, что они не лучшим образом провели свои последние матчи, их сила никуда не делась, они по-прежнему действующие чемпионы Евролиги и Единой Лиги ВТБ. В этом сезоне они даже усилили свой состав. Будем выкладываться на максимум, чтобы показать свою лучшую игру!», — заявил Кроуфорд.

ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» 4 октября. Начало матча в 13:00.