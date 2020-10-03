Пашутин и Кроуфорд высказались о предстоящем матче с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин и защитник команды Джордан Кроуфорд высказались о предстоящем матче с ЦСКА в Единой лиге ВТБ.
«Играем против сильного соперника, хорошо укомплектованной на всех позициях команды. ЦСКА здорово двигает мяч, поэтому мы должны постараться сыграть максимально плотно с их снайперами. Много сильных игроков, которые атакуют из-за дуги с высоким процентом, нужно сделать так, чтобы каждый бросок они совершали с сопротивлением. Нужно контролировать ритм игры, подбор и плотно сыграть против их «больших». В нападении должны наладить быстрое движение мяча, играть в командный баскетбол, быть максимально сконцентрированными все сорок минут матча и играть только на победу. Хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку в такой непростой момент. Мы будем прибавлять от игры к игре, бороться за победу в каждом матче, чтобы порадовать фанов. Ждем вас на трибунах как дома, так и на выездных матчах. Пока мы едины, мы непобедимы!», — приводит слова Пашутина официальный сайт «Локомотива-Кубань».
«ЦСКА – отличная команда, с хорошим подбором игроков. Несмотря на то, что они не лучшим образом провели свои последние матчи, их сила никуда не делась, они по-прежнему действующие чемпионы Евролиги и Единой Лиги ВТБ. В этом сезоне они даже усилили свой состав. Будем выкладываться на максимум, чтобы показать свою лучшую игру!», — заявил Кроуфорд.
ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» 4 октября. Начало матча в 13:00.
- 3 октября 2020
-
22:29
-
22:15
-
21:34
-
20:13
-
20:09
-
18:58
-
17:45
-
17:37
-
17:30
-
16:33
-
15:51
-
14:46
-
14:28
-
13:38
-
11:45
-
11:13
-
11:04
-
10:58
-
10:50
-
10:43
-
10:00
-
09:51
-
09:46
-
09:30
-
08:37
-
08:25
-
08:20
-
08:09
-
08:05
-
07:58
-
07:54
-
07:50
-
07:39
-
07:27
-
06:46