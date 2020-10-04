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Источник прояснил статус травмированных звёзд «Майами» на третий матч финала НБА

Источник прояснил статус травмированных звёзд «Майами» на третий матч финала НБА
Баскетбол / НБА 0

«Майами Хит», скорее всего, проведёт третий матч финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (0-2) без центрового Бама Адебайо и разыгрывающео Горана Драгича, сообщает инсайдер Шамс Чарания.

Оба игрока пока внесены в прокотол в категорию «под сомнением». Адебайо получил растяжение плеча в первой игре финала, после чего МРТ также выявил у него растяжение шеи. Адебайо набирал в среднем 17,8 очка и 10,9 подбора в первых 16 играх.

Драгич страдает от разрыва левой подошвенной фасции, который получил в первом матче. Из-за травмы такого типа баскетболисты выбывают из строя на несколько недель, хотя официально статус Драгича значится как «под сомнением». В плей-офф словенец набирал в среднем 19,9 очка, 4,0 подбора и 4,6 передачи в 16 играх.

Оба игрока работают над тем, чтобы вернуться на площадку в какой-то момент серии финала НБА, но Адебайо считается ближе к восстановлению, чем Драгич.

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