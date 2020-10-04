Экс-тренер «Сиксерс» позволял Джоэлу Эмбииду и Бену Симмонсу делать всё, что они хотели

Бывший главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Бретт Браун позволял звёздам Джоэлу Эмбииду и Бену Симмонсу делать всё, что они хотели, пока он руководил командой, заявил один из функционеров клуба Восточной конференции НБА в интервью HoopsHype.
«Я думаю, что новый главный тренер Док Риверс лучше справится с культурой «Филадельфии», будет лучше работать с Эмбиидом и Симмонсом. Я слышал, что Бретт Браун позволял Джоэлу и Бену делать всё, что они хотели. Это действительно навредило культуре команды», — сказал функционер.
«Филадельфия» завершила сезон-2019/2020 вылетом в первом раунде плей-офф НБА в серии с «Бостон Селтикс» (0-4). Бретт Браун был уволен с поста главного тренера. На смену Брауну пришёл Док Риверс, который недавно покинул «Лос-Анджелес Клипперс».
- 4 октября 2020
-
09:40
-
08:48
-
08:38
-
08:22
-
08:17
-
08:09
-
08:00
-
07:28
-
07:22
-
00:54
- 3 октября 2020
-
23:25
-
22:29
-
22:15
-
21:34
-
20:13
-
20:09
-
18:58
-
17:45
-
17:37
-
17:30
-
16:33
-
15:51
-
14:46
-
14:28
-
13:38
-
11:45
-
11:13
-
11:04
-
10:58
-
10:50
-
10:43
-
10:00
-
09:51
-
09:46
-
09:30