Экс-тренер «Сиксерс» позволял Джоэлу Эмбииду и Бену Симмонсу делать всё, что они хотели

Бывший главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Бретт Браун позволял звёздам Джоэлу Эмбииду и Бену Симмонсу делать всё, что они хотели, пока он руководил командой, заявил один из функционеров клуба Восточной конференции НБА в интервью HoopsHype.

«Я думаю, что новый главный тренер Док Риверс лучше справится с культурой «Филадельфии», будет лучше работать с Эмбиидом и Симмонсом. Я слышал, что Бретт Браун позволял Джоэлу и Бену делать всё, что они хотели. Это действительно навредило культуре команды», — сказал функционер.

«Филадельфия» завершила сезон-2019/2020 вылетом в первом раунде плей-офф НБА в серии с «Бостон Селтикс» (0-4). Бретт Браун был уволен с поста главного тренера. На смену Брауну пришёл Док Риверс, который недавно покинул «Лос-Анджелес Клипперс».