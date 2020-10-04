Гомельский: Леброн и Рондо просто похоронили зону «Хит»

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о втором матче финальной серии НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Майами Хит». Встреча закончилась победой калифорнийцев со счётом 124:114. «Лейкерс» ведут в серии — 2-0.
«Во втором матче финальной серии «Майами» все 48 минут приходилось подстраиваться под соперника. В атаке у «Хит» вновь был низкий процент реализации трёхочковых. Как известно, в атаке команда играет так, как позволяет соперник. «Лейкерс» очень внимательно опекали опасных игроков периметра «Майами». Отсюда промахи Робинсона, Краудера, Хирроу. Отсюда же наличие пустот в трёхсекундной зоне ЛАЛ.
Но воспользоваться таким обстоятельствам в полной мере «Хит» не смог. Причина — главный тренер ЛАЛ Фогель. Он очень умело управлял командой и перестраивал оборону в зависимости от того, какой состав был у соперника на площадке. Кроме того, отметил бы невероятно эффективное нападение ЛАЛ против зонной защиты. Леброн и Рондо просто похоронили зону «Хит» своими передачами», — написал Гомельский в конференции на своём сайте.
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