Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Гомельский: Леброн и Рондо просто похоронили зону «Хит»

Гомельский: Леброн и Рондо просто похоронили зону «Хит»
Баскетбол / НБА 0

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о втором матче финальной серии НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Майами Хит». Встреча закончилась победой калифорнийцев со счётом 124:114. «Лейкерс» ведут в серии — 2-0.

«Во втором матче финальной серии «Майами» все 48 минут приходилось подстраиваться под соперника. В атаке у «Хит» вновь был низкий процент реализации трёхочковых. Как известно, в атаке команда играет так, как позволяет соперник. «Лейкерс» очень внимательно опекали опасных игроков периметра «Майами». Отсюда промахи Робинсона, Краудера, Хирроу. Отсюда же наличие пустот в трёхсекундной зоне ЛАЛ.

Но воспользоваться таким обстоятельствам в полной мере «Хит» не смог. Причина — главный тренер ЛАЛ Фогель. Он очень умело управлял командой и перестраивал оборону в зависимости от того, какой состав был у соперника на площадке. Кроме того, отметил бы невероятно эффективное нападение ЛАЛ против зонной защиты. Леброн и Рондо просто похоронили зону «Хит» своими передачами», — написал Гомельский в конференции на своём сайте.

Гомельский: вины Итудиса в игре Джеймса нет никакой
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020