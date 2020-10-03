Гомельский: вины Итудиса в игре Джеймса нет никакой

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о неудачной игре разыгрывающего ЦСКА Майка Джеймса в матче Евролиги с «Барселоной». Встреча закончилась победой каталонского клуба со счётом 76:66. Джеймс набрал 13 очков. По мнению комментатора и эксперта, главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис не виноват в неудачной игре Джеймса.

«Джеймс не понял игру «Барселоны» в защите. Ну тут вины Итудиса нет. Джеймс умеет играть так, как умеет. Он совсем не подыгрывающий игрок. От него можно ожидать острой скидки. Но тогда, когда он в проходе уже обыграл опекуна. А что делать, когда перед ним сразу два смыкающихся защитника, объяснить можно. Но научить уже нельзя — поздно», — написал Гомельский в конференции на своём сайте.