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ЦСКА одержал вторую победу в сезоне, обыграв «Локомотив-Кубань»

ЦСКА одержал вторую победу в сезоне, обыграв «Локомотив-Кубань»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. ЦСКА на своём паркете обыграл «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась со счётом 94:80.

В первой четверти сильнее были гости. Они завершили десятиминутку с преимуществом в восемь очков. Но на большой перерыв команды ушли при равном счёте, ЦСКА удалось отыграться. Решающий рывок ЦСКА совершил в третьей четверти, обеспечив себе отрыв в 16 очков. Далее «Локо» сумел лишь немного сократить отставание.

Самыми результативными игроками матча стали форвард ЦСКА Уилл Клайбёрн и защитник «Локомотива» Джордан Кроуфорд. Они набрали по 22 очка.

ЦСКА одержал вторую победу в сезоне, при этом у москвичей было одно поражение. «Локомотив-Кубань» потерпел первое поражение после победы на старте турнира.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
04 октября 2020, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
94 : 80
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
ЦСКА: Боломбой, Джеймс, Клайберн, Курбанов, Лопатин, Ухов, Фойгтман, Хиллиард, Хоменко, Хэкетт, Шенгелия
Локомотив-Кубань: Емченко, Ильницкий, Калинов, Каммингс, Кроуфорд, Кузминскас, Линч, Мартюк, Мотовилов, Сычков, Уильямс
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