ЦСКА одержал вторую победу в сезоне, обыграв «Локомотив-Кубань»

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. ЦСКА на своём паркете обыграл «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась со счётом 94:80.

В первой четверти сильнее были гости. Они завершили десятиминутку с преимуществом в восемь очков. Но на большой перерыв команды ушли при равном счёте, ЦСКА удалось отыграться. Решающий рывок ЦСКА совершил в третьей четверти, обеспечив себе отрыв в 16 очков. Далее «Локо» сумел лишь немного сократить отставание.

Самыми результативными игроками матча стали форвард ЦСКА Уилл Клайбёрн и защитник «Локомотива» Джордан Кроуфорд. Они набрали по 22 очка.

ЦСКА одержал вторую победу в сезоне, при этом у москвичей было одно поражение. «Локомотив-Кубань» потерпел первое поражение после победы на старте турнира.