Стив Керр: время непобедимо, но Леброн сейчас ведет адскую борьбу

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мнением о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.
«Чарльз Баркли всеглда говорит, что время не победить, но Леброн ведёт адскую борьбу. Просто невероятно, насколько атлетичным и сильным он остаётся, сейчас его набор навыков лучше, чем когда-либо. Работать против него из года в год очень сложно, потому что он является одним из самых умных игроков в истории баскетбола», — приводит слова Стива Керра The Athletic.
3 октября состоялся второй матч финальной серии НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 124:114. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Лейкерс». Команда из Калифорнии в последний раз становилась чемпионом НБА в 2010 году. Следующий матч между командами состоится 5 октября и начнётся в 2:30 мск.
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