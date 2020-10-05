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Джимми Батлер установил впечатляющий исторический рекорд НБА

Джимми Батлер установил впечатляющий исторический рекорд НБА
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер в третьем матче финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:104, 2-1) набрал 40 очков, 11 подборов и 13 передач.

Ни один другой игрок в истории финалов НБА не превышал все три этих статистических показателя Батлера в одной игре. Батлер — четвёртый игрок в истории НБА, набравший не менее 25 очков и 10 передач в двух подряд матчах финала. Майкл Джордан, Леброн Джеймс и Стефен Карри сумели сделать это ранее. Джимми — второй игрок франшизы «Майами Хит», оформивший трипл-дабл в финале НБА. Леброн Джеймс оформил четыре трипл-дабла в финале во время выступления в «Майами».

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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