Леброн Джеймс высказался о поражении «Лейкерс» в третьей игре с «Майами»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не считает серьёзной проблемой проигрыш команды в третьем матче серии финала НБА с «Майами Хит» (104:115, 1-1).

«Когда у вас есть возможность, но вы не используете её по максимуму, вы вернетесь в следующий раз. Я имею в виду, что серия не закончилась бы, если бы мы выиграли сегодня вечером. Мы точно знаем, что «Майами» никогда не сдастся. Не важно, выиграли ли бы мы сегодня вечером, и четвёртая игра началась бы при счёте 3-0. Я знаю, насколько они устойчивы, насколько устойчив тренерский штаб и их франшиза в целом. Я не думаю, что мы теряем бдительность. Я не чувствую, что мы обеспокоены. Мы не обеспокоены. Мы знаем, что можем играть намного лучше. Во вторник у нас есть еще одна возможность доминировать. Нужно воспользоваться этой возможностью», — приводит слова Джеймса ASAP Sports.