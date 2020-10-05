Дуэйн Уэйд и Мэджик Джонсон отреагировали на перфоманс Батлера в третьей игре финала НБА

Легенда «Майами» Дуэйн Уэйд не оставил без внимания игру атакующего защитника «Хит» Джимми Батлера в третьем матче финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:104, 1-2), в котором тот набрал 40 очков, 11 подборов и 13 передач.
Он ретвитнул запись журналиста Уилла Мансо с текстом «Джимми Батлер находится в крутом режиме» и написал «Скажи это громче для тупых диванных экспертов».
Похвалил Батлера и легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон.
«Джимми Батлер сегодня продемонстрировал свои потрясающие лидерские качества. Перед игрой он сказал, что у «Хит» хорошие шансы на победу, показав, что он хорошо чувствует свою команду», – написал Мэджик на своей странице в «Твиттере».
Джимми — второй игрок франшизы «Майами Хит», оформивший трипл-дабл в финале НБА.
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