Тайлер Хирроу отреагировал на победу «Майами» в третьем матче с «Лейкерс»

Новичок «Майами Хит» Тайлер Хирроу прокомментировал победу своей команды в третьем матче финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:104, 1-2), а также тот вклад, который в итоговый результат внёс его партнёр Джимми Батлер.
«Я не удивлён тому, что удалось показать Джимми. Мы знаем, каким он может быть в такие моменты, и мир видел, на что способен Батлер. Сегодня он сделал всё. Очевидно, это нам понадобится от него в течение следующих трёх игр. Джимми вселяет в нас уверенность. Независимо от того, сколько бросков мы мажем, он всегда говорит нам продолжать. Ему нужно просто оставаться тем лидером, которым он является.
В первой и второй игре «Лейкерс» действовали жёстче и атлетичнее, чем мы. Сегодня же нам удалось показать гораздо большей энергии и сосредоточенности. Мы хорошо поработали над этим, но этого будет недостаточно, чтобы победить в серии. В следующей игре мы должны продолжать становиться лучше. Думаю, тренер и остальные ребята внесут некоторые коррективы», — приводит слова Хирроу ASAP Sports.
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