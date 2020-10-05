Экс-игрок сборной Беларуси: Лукашенко не сможет арестовать всех. Люди уже не остановятся

Выступавшая за сборную Беларуси по баскетболу американка Линдсей Хардин выразила мнение, что президенту страны Александру Лукашенко не удастся запугать людей, требующих его отставки.

«Лукашенко не сможет запугать оставшихся людей. Их слишком много. Он не сможет арестовать всех. Люди уже не остановятся. Оглянитесь на историю – плохой парень проиграет», – приводит слова Хардинг by.tribuna.com.



Ранее Линдсей осудила власти Беларуси за арест Елены Левченко, которую обвинили по ч. 1 ст. 23.34 КОАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), а также 23.4 (Неповиновение сотрудникам милиции).

Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010-м сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.