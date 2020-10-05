Энтони Дэвис выбрал оригинальный внешний вид для появления на арене

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис пришёл на 3-й матч финальной серии с «Майами» в чёрной майке экс-игрока NFL Колина Каперника.



Футболист прославился тем, что перед одним из матчей встал на одно колено во время исполнения американского гимна, выразив тем самым протест против жестокости полиции по отношению к афроамериканцам.

Фото доступно на странице «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Твиттере».

«Лейкерс» уступили в третьем матче серии финала НБА с «Майами Хит» (104:115), но всё ещё ведут в серии — 2-1. Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который оформил трипл-дабл из 40 очков, 11 подборов и 13 передач. Тайлер Хирроу и Келли Олиник набрали по 17 очков. У «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов. Кайл Кузма и Маркиф Моррис набрали по 19 очков.