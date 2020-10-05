Энтони Дэвис выбрал оригинальный внешний вид для появления на арене

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис пришёл на 3-й матч финальной серии с «Майами» в чёрной майке экс-игрока NFL Колина Каперника.
Футболист прославился тем, что перед одним из матчей встал на одно колено во время исполнения американского гимна, выразив тем самым протест против жестокости полиции по отношению к афроамериканцам.
Фото доступно на странице «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Твиттере».
«Лейкерс» уступили в третьем матче серии финала НБА с «Майами Хит» (104:115), но всё ещё ведут в серии — 2-1. Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который оформил трипл-дабл из 40 очков, 11 подборов и 13 передач. Тайлер Хирроу и Келли Олиник набрали по 17 очков. У «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов. Кайл Кузма и Маркиф Моррис набрали по 19 очков.
- 5 октября 2020
-
14:07
-
14:06
-
13:20
-
12:31
-
11:50
-
10:43
-
10:20
-
09:39
-
09:29
-
08:58
-
08:46
-
08:37
-
08:25
-
08:15
-
08:10
-
08:06
-
07:59
-
07:51
-
07:46
-
07:39
-
07:37
-
07:30
-
07:19
-
07:05
-
05:12
-
00:51
- 4 октября 2020
-
23:49
-
23:05
-
21:46
-
21:02
-
19:28
-
19:00
-
18:49
-
17:34
-
17:00