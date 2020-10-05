Римас Куртинайтис: мы остались лишь с тремя иностранцами

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис рассказал о готовности подмосковной команды к предстоящему матчу Единой лиги ВТБ с «Калевом».

«Мы толком не успели подлечить травмированных, так теперь в команде появился ковид. Пришлось снять троих игроков – Женю Воронова, Джордана Мики и Яниса Тимму, в связи с чем мы остались лишь с тремя иностранцами. Их тесты пока положительные, но мы ждём подтверждения из лаборатории Роспотребнадзора. В понедельник матч с «Калевом» и понятно, что эти игроки в матче участия не примут, так как они изолированы. Тренируемся вдевятером, но эта подготовка неполноценная. Что есть, то есть. Как-то будем выходить из этой ситуации.

Наш соперник «Калев» играет хорошо, быстро и свободно, не чувствует особого прессинга. В межсезонье подписали неплохих игроков, которые уже себя проявили в матче против «Зенита». В этой игре «Калев» боролся наравне, и «Зенит» победил лишь в концовке. Конечно, по позициям мы сильнее, но как это будет выглядеть на площадке, узнаем в понедельник. Это опасный соперник, и мы относимся к нему с полной серьезностью», – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».