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Кайл Кузма ответил на петицию, призывающую не давать ему перстень чемпиона НБА

Кайл Кузма ответил на петицию, призывающую не давать ему перстень чемпиона НБА
Баскетбол / НБА 0

Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма отреагировал на петицию с требованием не вручать ему чемпионский перстень в случае победы «Лейкерс» в финальной серии НБА с «Майами Хит».

«Мне плевать. Не переживаю. „Твиттер“ создан для шуток», — цитирует Кайла Кузму Марк Джей Пирс в «Твиттере».

Ранее стало известно, что фанаты «Лейкерс» создали петицию с требованием не вручать чемпионский перстень форварду Кайлу Кузме в случае победы команды в финальной серии плей-офф. Кузма подвергся критике из-за слабых выступлений в плей-офф.

«Лейкерс» уступили в третьем матче серии финала НБА с «Майами Хит» (104:115), но всё ещё ведут в серии — 2-1. Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который оформил трипл-дабл из 40 очков, 11 подборов и 13 передач. Тайлер Хирроу и Келли Олиник набрали по 17 очков. У «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов. Кайл Кузма и Маркиф Моррис набрали по 19 очков.

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