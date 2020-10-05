Батлер стал первым игроком, который превзошёл Леброна по всем статистическим показателям

5 октября состоялся третий матч финальной серии НБА между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) и закончилась победой «Майами» со счётом 115:104.



Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который оформил трипл-дабл из 40 очков, 11 подборов и 13 передач.



В составе «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов.



Таким образом, Джимми Батлер стал первым баскетболистом в истории, которому удалось превзойти Леброна по всем статистическим показателям в матче финальной серии, включая партнёров Леброна Джеймса по команде.



Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Лейкерс». Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 7 октября, начало – в 4:00 мск.