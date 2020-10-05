В Беларуси до конца сезона дисквалифицировали две команды за солидарность с Левченко

В матче НБЛ (Непрофессиональной баскетбольной лиги) минская «Алабама» и гомельский «Гомельводоканал» не стали атаковать на 11-й минуте, выразив солидарность с центровой сборной Беларуси Еленой Левченко, которая выступала под 11-м номером в составе национальной команды.
Как сообщает телеграм-канал «Кошыкбол», после этого ректору БНТУ позвонили из прокуратуры и попросили разобраться с этим инцидентом.
В итоге было принято решение о дисквалификации этих двух команд до конца сезона. Кроме того, под вопросом находится продолжение проведения матчей на арене БНТУ. Как сообщает «Кошыкбол», потерей двух команд НБЛ дело может не ограничиться — в знак солидарности сниматься с турнира будут и другие коллективы.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Кошыкбол».
Левченко обвинили по ч. 1 ст. 23.34 КОАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), а также 23.4 (Неповиновение сотрудникам милиции).
Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010-м сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.
Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах президента Беларуси, победу на которых одержал Александр Лукашенко.
Елена входит в число 550 спортсменов, которые подписались под соответствующим обращением. В их числе многие звёзды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.
- 5 октября 2020
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