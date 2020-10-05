«Химки» одержали крупную победу в Единой лиге ВТБ

В Мытищах завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Химки» на своём паркете разгромили «Калев» — встреча закончилась со счётом 92:74.



«Химки» захватил инициативу в матче с первой четверти, которую выиграли с преимуществом в четыре очка. Вторая четверть также завершилась в пользу хозяев — 23:22. В третьей десятиминутке «Химки» увеличили преимущество практически в три раза, выиграв отрезок со счётом 19:10. Заключительная четверть также осталась за хозяевами площадки. Итоговый счёт встречи — 92:74 (28:24, 23:22, 19:10, 22:18).



Самыми результативным игроком матча в составе победителей стал оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов Юнас Йеребко. В составе гостей дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов оформил Девин Томас.