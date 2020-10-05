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«Химки» одержали крупную победу в Единой лиге ВТБ

«Химки» одержали крупную победу в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Мытищах завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Химки» на своём паркете разгромили «Калев» — встреча закончилась со счётом 92:74.

«Химки» захватил инициативу в матче с первой четверти, которую выиграли с преимуществом в четыре очка. Вторая четверть также завершилась в пользу хозяев — 23:22. В третьей десятиминутке «Химки» увеличили преимущество практически в три раза, выиграв отрезок со счётом 19:10. Заключительная четверть также осталась за хозяевами площадки. Итоговый счёт встречи — 92:74 (28:24, 23:22, 19:10, 22:18).

Самыми результативным игроком матча в составе победителей стал оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов Юнас Йеребко. В составе гостей дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов оформил Девин Томас.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
05 октября 2020, понедельник. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
92 : 74
Калев
Таллин, Эстония
Химки: Барашков, Букер, Вяльцев, Дайр. Бертанс, Евстигнеев, Зайцев, Йеребко, Карасёв, Моня, Одиноков
Калев: Билер, Кастейн, Кауфманис, Кин, Курбас, Нургер, Сокк, Сунелик, Томас, Хермет
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