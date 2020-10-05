Римас Куртинайтис: дали время игрокам второй команды, и они не подвели

Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом».
«Рад, что выиграли. Все знают наши проблемы: мы пока не можем вылезти из травм, плюс три игрока заболели вирусом. Сегодня мы хорошо боролись, хотя было много технического брака. С другой стороны, впервые в сезоне мы совершили меньше десяти потерь. Что касается борьбы за подбор, то было лучше, но недостаточно хорошо в плане того, что мы хотим видеть в нашей команде. В принципе, игра получилась весёлой, с большой энергией и старанием. По большому счёту, я доволен. Дали время игрокам второй команды, и они не подвели: были и плохие моменты, и хорошие, но в целом всё хорошо. Сегодня нужную энергию нам дал Егор Вяльцев. Это человек, который может не играть пару матчей или месяц, а потом выходит и своим мастерством помогает команде в тяжелые моменты. Он вернулся, дал максимум и очень здорово сыграл. Егор и Сережа Моня — сердце нашей команды, они дают импульс, когда тяжело. Также нам очень помог Йонас Жеребко. Он и должен так играть. В первых матчах сезона нам не хватало его энергии, но сегодня он сыграл на сто процентов, причем речь не только о его 30 очках, но и о роли на площадке в целом и игре в защите», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».
- 5 октября 2020
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