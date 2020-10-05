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«Посмотрите на этого «президента». Джей Ар Смит резко выступил против Трампа и властей США

«Посмотрите на этого «президента». Джей Ар Смит резко выступил против Трампа и властей США
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смит выступил с жёсткой критикой властей США в связи с разными ограничительными мерами для всех слоёв населения из-за пандемии коронавируса.

«Проходил тестирование каждый божий день с тех пор, как был в «пузыре» НБА. Почему у Конгресса нет протокола тестирования? Просто смотрю CNN. Никто не думает, что это неправильно или, по крайней мере, некрасиво с моральной точки зрения? За гранью безумия, что у Конгресса нет протоколов тестирования на коронавирус. Не могу заказать доставку еды через приложение без 14-дневного карантина, но пресс-секретарь США общается с людьми, а также с президентом. Никто не помещает их на карантин.

На самом деле дошло до того, что голос спортсмена важнее и эффективнее президента. Представьте. если самые уважаемые спортивные деятели сделают какую-то вещь, не подходящую стандартам общества. А теперь в качестве противовеса посмотрите на реальные действия этого «президента», — написал Смит на своей странице в «Твиттере».

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