«Достал со своими кирпичами». Фанаты «Лейкерс» призвали лишить перстня ещё одного игрока

Фанаты команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» создали петицию в социальных сетях, в которой потребовали не вручать чемпионский перстень Дэнни Грину, сообщает Fadeaway World.
Фанат создал петицию на сайте Change.org, которую уже подписало более 600 человек. Фанаты сравнили мячи, которые бросает Грин с кирпичами, что «объясняет» низкую результативность некогда отличного снайпера.
«Этот парень ворует деньги у „Лейкерс“. Достал со своими кирпичами», — написал один из фанатов.
Ранее фанаты создали петицию, чтобы не вручать чемпионский перстень Кайлу Кузме.
«Лейкерс» уступили в третьем матче серии финала НБА с «Майами Хит» (104:115), но всё ещё ведут в серии — 2-1. Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который оформил трипл-дабл из 40 очков, 11 подборов и 13 передач. Тайлер Хирроу и Келли Олиник набрали по 17 очков. У «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов. Кайл Кузма и Маркиф Моррис набрали по 19 очков.
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