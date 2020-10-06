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«Достал со своими кирпичами». Фанаты «Лейкерс» призвали лишить перстня ещё одного игрока

«Достал со своими кирпичами». Фанаты «Лейкерс» призвали лишить перстня ещё одного игрока
Баскетбол / НБА 0

Фанаты команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» создали петицию в социальных сетях, в которой потребовали не вручать чемпионский перстень Дэнни Грину, сообщает Fadeaway World.

Фанат создал петицию на сайте Change.org, которую уже подписало более 600 человек. Фанаты сравнили мячи, которые бросает Грин с кирпичами, что «объясняет» низкую результативность некогда отличного снайпера.

«Этот парень ворует деньги у „Лейкерс“. Достал со своими кирпичами», — написал один из фанатов.

Ранее фанаты создали петицию, чтобы не вручать чемпионский перстень Кайлу Кузме.

«Лейкерс» уступили в третьем матче серии финала НБА с «Майами Хит» (104:115), но всё ещё ведут в серии — 2-1. Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который оформил трипл-дабл из 40 очков, 11 подборов и 13 передач. Тайлер Хирроу и Келли Олиник набрали по 17 очков. У «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов. Кайл Кузма и Маркиф Моррис набрали по 19 очков.

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