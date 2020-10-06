Леброн Джеймс и Энтони Дэвис получили травмы перед четвёртой игрой финала НБА

Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, Энтони Дэвис и Дэнни Грин могут пропустить четвёртый матч серии финала НБА с «Майами Хит», сообщает официальный сайт НБА.

В протоколе «Лейкерс» указали, что у Дэвиса ушиб правой пятки. Грин получил повреждение безымянного пальца левой руки, а Джеймс испытывает боли в пахе. «Майами» также обновил статусы травмированных центрового Бэма Адебайо и разыгрывающего Горана Драгича. Участие Адебайо находится под вопросом. Участие Драгича маловероятно. Адебайо пропустил второй и третий матчи финальной серии из-за повреждений шеи и спины. У Драгича плантарный фасциит стопы.

Ранее завершился третий матч финальной серии НБА между» «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) и закончилась победой «Майами» со счётом 115:104. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Лейкерс». Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 7 октября, начало – в 4:00 мск.