Игра «Енисея» перенесена из-за вспышки коронавируса в клубе

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией «Енисей» обратился в Единую лигу ВТБ и «Парму» с просьбой рассмотреть возможность переноса выездного матча, который назначен на 9 октября. Руководство Лиги и пермский клуб пошли нам навстречу, новая дата в процессе согласования сторон.
«Парма» делит арену с хоккеистами, поэтому, пока рассматриваем варианты по новой дате, точно поймём до конца недели, скорее всего, игра состоится в ноябре. Заболевшие проведут 14 дней на самоизоляции, всех остальных в связи со сложившейся ситуацией было принято решение перевести на карантин. Это необходимо для того, чтобы понаблюдать за развитием и распространением инфекции и исключить контакты. В течение этой недели будет проведено очередное тестирование, и мы продолжим работать в штатном режиме. На данный момент у всех заболевание протекает в лёгкой форме", — заявил директор БК «Енисей» Владимир Петроковский в комментарии клубной пресс-службе.
Из-за вспышки коронавируса «Енисей» всемером проводил предыдущий матч Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск» (81:86).
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