Гарбахоса: команда, не поднимавшаяся в высший дивизион Испании, выиграла Лигу чемпионов

Президент Федерации баскетбола Испании Хорхе Гарбахоса поздравил «Бургос» с победой в Лиге чемпионов и первым титулом. В финале команда обыграла греческий АЕК.



«Этот трофей является свидетельством доминирования испанского баскетбола в Европе, но также свидетельствует и о динамике на глобальном уровне. Триумф «Бургоса» — наиболее типичный пример того, что наш спорт прогрессировал за последние годы, особенно во время пандемии. Команда, которая несколько лет назад не имела возможности подняться в высший дивизион Испании, сегодня является чемпионом Европы», — приводит слова Гарбахосы Eurohoops.



Встреча, прошедшая в Афинах, завершилась со счётом 85:74 (14:24, 35:12, 19:13, 17:25). В составе «Бургоса» Таддус Макфадден набрал 18 очков, у АЕКа самым результативным стал Тайриз Райс (17).