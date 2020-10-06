Крис Пол не хочет переходить в «Милуоки» и определил приоритетный вариант для обмена

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол хочет перейти в команду, которая претендует на чемпионство, сообщает Gazzetta.



35-летний Пол не намерен продолжать карьеру в «Милуоки Бакс» из-за нежелания выступать в антикоммерческом городе США на малом рынке. Разыгрывающий заинтригован перспективой перехода в «Никс», где сможет работать с Леоном Роузом, который был его первым агентом в НБА, а теперь является президентом клуба из Нью-Йорка. Ожидается, что «Никс» проведут другие трансферы, чтобы претендовать на победу в Восточной конференции.



Самая большая проблема при обмене Пола связана с его контрактом, поскольку команде придётся принять в платёжную ведомость $ 85 млн за следующие два года. Ранее контракт Пола считался необмениваемым, однако в нём появились заинтересованные клубы после неожиданного выхода «Тандер» в плей-офф НБА в этом году.