Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Звезда «Барселоны» самовольно нарушил режим изоляции в команде

Звезда «Барселоны» самовольно нарушил режим изоляции в команде
Баскетбол / Евролига 0

Баскетболист «Барселоны» Ник Калатес нарушил режим изоляции в команде, сообщает La Vanguardia. По информации источника, Калатес был замечен 5 октября обедающим в одном из ресторанов каталонского города, несмотря на то что из-за вспышки коронавируса команда находится в изоляции.

Напомним, главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс и его первый помощник Дарюс Масколюнас заразались коронавирусом. Испанский клуб после этого приостановил тренировочный процесс. Матч Евролиги между «Зенитом» и «Барселоной» перенесён на 9 октября 2020 года.

Со второй недели сентября Евролига требует, чтобы клубы еженедельно проходили тестирование на коронавирус. До «Барселоны» ни одна команда не заявляла о заражении сотрудников. Перед началом сезона коронавирус перенесли главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис и форвард «Олимпиакоса» Костас Папаниколау.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020