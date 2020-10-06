Звезда «Барселоны» самовольно нарушил режим изоляции в команде

Баскетболист «Барселоны» Ник Калатес нарушил режим изоляции в команде, сообщает La Vanguardia. По информации источника, Калатес был замечен 5 октября обедающим в одном из ресторанов каталонского города, несмотря на то что из-за вспышки коронавируса команда находится в изоляции.
Напомним, главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс и его первый помощник Дарюс Масколюнас заразались коронавирусом. Испанский клуб после этого приостановил тренировочный процесс. Матч Евролиги между «Зенитом» и «Барселоной» перенесён на 9 октября 2020 года.
Со второй недели сентября Евролига требует, чтобы клубы еженедельно проходили тестирование на коронавирус. До «Барселоны» ни одна команда не заявляла о заражении сотрудников. Перед началом сезона коронавирус перенесли главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис и форвард «Олимпиакоса» Костас Папаниколау.
- 6 октября 2020
-
20:51
-
20:05
-
18:56
-
18:49
-
18:38
-
18:29
-
17:49
-
16:57
-
16:24
-
15:37
-
14:12
-
13:26
-
13:22
-
13:07
-
12:04
-
10:37
-
09:54
-
09:26
-
08:46
-
08:29
-
08:25
-
08:18
-
08:09
-
07:55
-
00:51
- 5 октября 2020
-
23:16
-
23:09
-
22:57
-
22:35
-
21:49
-
21:11
-
20:48
-
19:58
-
19:28
-
19:03