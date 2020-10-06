Звезда «Барселоны» самовольно нарушил режим изоляции в команде

Баскетболист «Барселоны» Ник Калатес нарушил режим изоляции в команде, сообщает La Vanguardia. По информации источника, Калатес был замечен 5 октября обедающим в одном из ресторанов каталонского города, несмотря на то что из-за вспышки коронавируса команда находится в изоляции.



Напомним, главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс и его первый помощник Дарюс Масколюнас заразались коронавирусом. Испанский клуб после этого приостановил тренировочный процесс. Матч Евролиги между «Зенитом» и «Барселоной» перенесён на 9 октября 2020 года.



Со второй недели сентября Евролига требует, чтобы клубы еженедельно проходили тестирование на коронавирус. До «Барселоны» ни одна команда не заявляла о заражении сотрудников. Перед началом сезона коронавирус перенесли главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис и форвард «Олимпиакоса» Костас Папаниколау.