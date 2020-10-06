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Назван вариант обмена Кевина Лава из «Кливленда»

Назван вариант обмена Кевина Лава из «Кливленда»
Баскетбол / НБА 0

Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав может перейти в «Юту Джаз», сообщает Bleacher Report. По информации источника, «Джаз» может предложить обмен «Кливленду» на Майка Конли.

Тем не менее, сообщается, что «Кливленд Кавальерс» рассчитывает сохранить Дава в составе, построив в ближайшие пять лет комманду именно вокруг него.

Напомним, «Кливленд Кавальерс» в итоге не принимал участия в рестарте сезона НБА, поскольку по итогам сезона до его приостановки занимал последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав всего 19 побед при 46 поражениях.

Конли набирал в среднем 14,4 очка и 4,4 передачи за игру в первом сезоне в «Юте». Ранее разыгрывающий 12 лет выступал в составе «Мемфис Гриззлиз».

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