Уволенный из «Нью-Орлеана» Элвин Джентри нашёл новое место работы в НБА

Элвин Джентри стал ведущим помощником главного тренера «Сакраменто Кингз» Люка Уолтона, сообщает обозреватель New York Times Марк Стайн на своей странице в «Твиттере». «Филадельфия Сиксерс» была заинтересована в том, чтобы Джентри присоединился к Доку Риверсу на аналогичной должности.



Уолтон и Джентри ранее вместе работали в штабе главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра.



Об интересе «Сакраменто» к Джентри сообщалось на прошлой неделе. Джентри был первым главным тренером защитника «Кингз» Бадди Хилда. Четырехлетнее продление контракта Хилда начнёт действовать в следующем сезоне. Как сообщается, игрок не отвечал на телефонные звонки Уолтона и был заинтересован в переходе в «Филадельфию».



Джентри был уволен из «Нью-Орлеан Пеликанс» в середине августа после того, как не смог вывести клуб из Луизианы в плей-офф НБА.