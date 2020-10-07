Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Уволенный из «Нью-Орлеана» Элвин Джентри нашёл новое место работы в НБА

Уволенный из «Нью-Орлеана» Элвин Джентри нашёл новое место работы в НБА
Баскетбол / НБА 0

Элвин Джентри стал ведущим помощником главного тренера «Сакраменто Кингз» Люка Уолтона, сообщает обозреватель New York Times Марк Стайн на своей странице в «Твиттере». «Филадельфия Сиксерс» была заинтересована в том, чтобы Джентри присоединился к Доку Риверсу на аналогичной должности.

Уолтон и Джентри ранее вместе работали в штабе главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра.

Об интересе «Сакраменто» к Джентри сообщалось на прошлой неделе. Джентри был первым главным тренером защитника «Кингз» Бадди Хилда. Четырехлетнее продление контракта Хилда начнёт действовать в следующем сезоне. Как сообщается, игрок не отвечал на телефонные звонки Уолтона и был заинтересован в переходе в «Филадельфию».

Джентри был уволен из «Нью-Орлеан Пеликанс» в середине августа после того, как не смог вывести клуб из Луизианы в плей-офф НБА.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020