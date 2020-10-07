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Новичок «Майами» установил 4 новых рекорда в истории НБА

Новичок «Майами» установил 4 новых рекорда в истории НБА
Баскетбол / НБА 0

20-летний американский защитник «Майами Хит» Тайлер Хироу установил сразу четыре новых рекорда НБА в 4-м матче финальной серии плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс» (96:102, 1-3). Об этом сообщают журналист NBA Stats Джастин Кубатко и StatMuse в «Твиттере».

Тайлер Херро стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим не менее 20 очков в финальной игре плей-офф:

20 лет 260 дней – Тайлер Хироу (сегодня)
20 лет 271 день – Мэджик Джонсон (11 мая 1980 г.)
20 лет 276 дней – Мэджик Джонсон (16 мая 1980 г.)
21 год 20 дней – Тони Паркер (6 июня 2003 г.)
21 год 22 дня – Тони Паркер (8 июня 2003 г.)

Помимо этого статистического достижения, Хироу стал самым молодым игроком, вышедшим в стартовом составе в финале НБА НБА. На его счету наибольшее количество реализованных трёхочковых среди новичков в плей-офф и финальной серии. Тайлер стал 6-м новичком с 300+ очков в плей-офф. Также ему удалось повторить рекорд по количеству последовательных матчей с двузначной результативностью для новичков в истории финалов НБА.

«Лос-Анджелес Лейкерс» в шаге от победы в плей-офф НБА
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