Мэджик Джонсон не назвал Леброна Джеймса героем четвёртого матча финала НБА
Легенда НБА Мэджик Джонсон отметил вклад форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, но считает атакующего защитника Кентавиуса Колдуэлл-Поупа героем четвёртого матча финала НБА с «Майами Хит» (102:96, 3-1).
«Леброн Джеймс лидирует в «Лейкерс» с 28 очками и 12 подборами, но героем матча стал Кентавиус Колдуэлл-Поуп, набравший 15 очков и 5 передач. Надо отдать должное Энтони Дэвису за его надёжную защиту против Джимми Батлера на протяжении всего матча. Энтони поставил 4 блок-шота и полностью закрыл трёхсекундную зону в обороне. Давайте также похвалим главного тренера Фрэнка Вогеля за то, что он внёс коррективы в игру и поручил Дэвису опекать Батлера», – написал Мэджик на своей странице в «Твиттере».
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