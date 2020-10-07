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Фрэнк Вогель: Энтони Дэвису не нужно ничего говорить. Это великий игрок

Фрэнк Вогель: Энтони Дэвису не нужно ничего говорить. Это великий игрок
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель поделился мнением после четвёртого матча финала НБА с «Майами Хит» (112: 106, 3-1).

Очевидно, игра Энтони с Джимми Батлером стала важным фактором в нашей оборонительной эффективности. Дэвис проделал большую работу. Джимми настолько хорош, что его трудно даже частично сдержать, а Эй Ди проделал просто отличную работу. Надо отдать должное соревновательному духу наших ребят. Они летали на паркете и просто сражались на очень высоком уровне в защите.

Энтони Дэвису не нужно ничего говорить. Он хочет выиграть титул больше всего на свете. Очевидно, что это великий игрок, способный оказывать влияние на обоих концах площадки. Вы видели, что он сделал сегодня вечером в обороне", — приводит слова Вогеля ASAP Sports.

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