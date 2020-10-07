Джимми Батлер высказался об игре Энтони Дэвиса против него в финале НБА

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер прокомментировал поражение своей команды в четвёртом матче финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (106:112, 1-3), отдельно отметив игру тяжёлого форварда соперников Энтони Дэвиса.



«Должен сказать, он невероятный защитник. Создаёт помехи, блокирует броски. Но я просто думаю, что мне нужно лучше задействовать своих парней — больше дриблинга, больше заслонов, может быть, немного играть без мяча. Это то, что я должен делать лучше. Мне нужно убедиться, что все находятся в правильном месте, что я верно всех расставляю для победы. Так что нам нужно немного поменять это», — приводит слова Батлера ASAP Sports.



Батлер стал самым результативным в составе «Хит» в четвёртой игре серии, до трип-дабла ему не хватило одной передачи– 22 очка, 10 подборов и 9 передач.