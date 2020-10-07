Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Легенда НБА: пошёл к чёрту, Трамп! Вот теперь полегчало

Легенда НБА: пошёл к чёрту, Трамп! Вот теперь полегчало
Баскетбол / НБА 0

Бывший главный тренер «Денвер Наггетс» Джордж Карл решил прокомментировать низкие телевизионные рейтинги финала НБА и закончил посланием к президенту США Дональду Трампу.

«О плохих ТВ-рейтингах финала НБА много говорят. На то есть много причин… Выступления лиги по поводу социального неравенства не относятся к их числу. Но, пошёл к чёрту, Трамп! Вот теперь полегчало», — написал Карл на своей странице в «Твиттере».

Первую игру финала НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит» посмотрели около 7,4 миллиона американцев, вторую — почти 4,5 миллиона, а третью — около 4,39 миллиона.

Президент США Дональд Трамп дал свою интерпретацию этого динамики, заявив: «Я знаю, что количество просмотров очень плохое, потому что люди устали от НБА. Думаю, это из-за того, что они действуют как политическая организация, это нехорошо для спорта страны».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020