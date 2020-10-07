Легенда НБА: пошёл к чёрту, Трамп! Вот теперь полегчало

Бывший главный тренер «Денвер Наггетс» Джордж Карл решил прокомментировать низкие телевизионные рейтинги финала НБА и закончил посланием к президенту США Дональду Трампу.



«О плохих ТВ-рейтингах финала НБА много говорят. На то есть много причин… Выступления лиги по поводу социального неравенства не относятся к их числу. Но, пошёл к чёрту, Трамп! Вот теперь полегчало», — написал Карл на своей странице в «Твиттере».



Первую игру финала НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит» посмотрели около 7,4 миллиона американцев, вторую — почти 4,5 миллиона, а третью — около 4,39 миллиона.



Президент США Дональд Трамп дал свою интерпретацию этого динамики, заявив: «Я знаю, что количество просмотров очень плохое, потому что люди устали от НБА. Думаю, это из-за того, что они действуют как политическая организация, это нехорошо для спорта страны».