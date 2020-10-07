Янг назвал самого раздражающего одноклубника, который у него когда-либо был

Экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» и чемпион НБА 2018 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз», ныне свободный агент Ник Янг назвал разыгрывающего «Миннесота Тимбервулвз» Д'Анджело Расселла самым раздражающим партнёром по команде, с которым он когда-либо играл, сообщает Fadeaway World.



В 2016 году выступавший за «Лейкерс» Расселл записал на видео частный разговор, в котором Янг признался в измене певице Игги Азалии, с которой на тот момент состоял в отношениях и обручился. Позже видео оказалось в публичном доступе и вызвало много критики в адрес Расселла со стороны СМИ, любителей баскетбола и общественности.

В результате отношения Расселла с одноклубниками испортились и вскоре его обменяли в «Бруклин Нетс». После «Бруклина» Расселл оказался в «Голден Стэйт Уорриорз», а затем был обменен на Эндрю Уиггинса в «Миннесоту», где объединился со своим другом центровым Карлом Энтони-Таунсом.