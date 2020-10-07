Димитрис Итудис поделился подробностями трансфера Торнике Шенгелии в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился подробностями трансфера тяжёлого форварда Торнике Шенгелии.



«Мы отлично сработали с подписанием Шенгелии и Милутинова. Мы пытались подписать Токо уже не впервые. Это был уже третий раз. Когда я обсуждал с ним по телефону возможный трансфер, то сказал: “Если уж сейчас не перейдёшь к нам, не перейдёшь никогда”. И думаю, мы не прогадали. Подписали его в удачное время. С “Басконией” он стал чемпионом Испании. Так что и для самого Токо, и его семьи настало время перемен», — рассказал Итудис тележурналу «Вид сверху».



Шенгелия играл за испанскую «Басконию» с 2014 года. В июле 2020 года стало известно, что грузинский форвард подписал трёхлетний контракт с ЦСКА.