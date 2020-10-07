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Итудис раскрыл суть откровенного разговора с Джеймсом перед переходом в ЦСКА

Итудис раскрыл суть откровенного разговора с Джеймсом перед переходом в ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал об откровенном разговоре с защитником Майком Джеймсом перед подписанием контракта в 2019 года.

«Прежде чем мы подписали Майка Джеймса, я поговорил с ним и сказал: „Ты отличный игрок, ты стал лучшим скорером. Но теперь ты переходишь в команду-победитель. Готов ли ты принять определенные вещи?“. Я сказал ему, что он должен чувствовать ответственность перед своими товарищами по команде, тренерами и болельщиками. Игроки должны знать, что я буду откровенен, даже если им может не понравиться то, что я собираюсь сказать. Я должен сказать им правду. Иногда это может быть жестоко, но это правда, и она исходит из моего сердца и души, потому что игроки должны знать, чего я от них буду ожидать, прежде чем приедут сюда», — приводит слова Итудиса официальный сайт Евролиги.

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