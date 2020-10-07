Определён обладатель награды за самоотверженность в НБА
Тяжелый форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Монтрез Харрелл получил награду НБА за самоотверженность на площадке, сообщила лига в официальном пресс-релизе
Данная награда вручается с сезона-2016/2017 с учётом продвинутых статистических показателей баскетболиста. Ранее обладателями награды за самоотверженность становились Патрик Беверли, Амир Джонсон и Маркус Смарт.
В сезоне-2019/2020 Харрелл также был признан лучшим шестым игроком НБА. Харелл набирал в среднем 18,6 очка и 7,1 подбора в регулярном чемпионате. «Клипперс» завершили выступление в сезоне вылетом на стадии второго раунда плей-офф в серии с «Денвер Наггетс» (3-4), растеряв лидерство 3-1. После этого проигрыша команду покинул главный тренер Док Риверс.
- 7 октября 2020
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