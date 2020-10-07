Димитрис Итудис: есть препятствия, потому что в ЦСКА всё ещё не работают все вместе

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис и защитник команды Дэрран Хиллиард поделились мнением перед предстоящим матчем регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби».



«От нас всегда ожидают многого. Мы всё ещё в процессе становления. Есть препятствия, потому что мы всё ещё не работаем все вместе, три игрока выведены из строя коронавирусом. Это, конечно, не помогает, но мы не собираемся использовать это для оправданий, ведь важно, кто в строю, кто здоров. Знаем, что «Маккаби» – это команда, которая всегда бьется до конца, у нее высокий, обновленный состав, очень хорошая философия, отличный тренер, и они всегда выступают на высоком уровне. Буду счастлив, если наша команда завтра выйдет и даст бой. Нужно выстроить психологию того, что ничто не дается даром, особенно в процессе становления команды. Нужно выходить и сражаться за каждый мяч», – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

«Маккаби» – отличная команда. У нее классный тренерский штаб, прекрасные, опытные игроки. Будет веселая игра. Надеюсь, придет много болельщиков, чтобы нас поддержать, потому что это здорово вернуться на «Мегаспорт» на матч Евролиги и, надеюсь, получить победу», — заявил Хиллиард.