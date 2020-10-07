Марк Кьюбан: это не тот Леброн Джеймс, что был в 2011 году. Небо и земля

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан отметил разницу в игре форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса по сравнению с периодом выступления за «Майами Хит». В 2011 году «Майами» Леброна неожиданно уступил «Далласу» в финале НБА.
«Это не тот Леброн Джеймс, что был в 2011 году. Небо и земля. У него сейчас вырос уровень баскетбольного IQ. Он просто баскетболист-учёный. То, как он видит и читает, что происходит на площадке в реальном времени, и остаётся на три шага впереди, просто невероятно. Это то, что делает его особенным, помимо атлетизма. У него не было этих качеств в 2011 году. Мы использовали против него зону, а он колебался и не знал, что делать. Теперь он не будет колебаться. Он точно знает, что делать, и предвидит это", — цитирует Кьюбана Clutch Points.
- 7 октября 2020
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