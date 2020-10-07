18 очков Теодосича помогли «Виртусу» обыграть «Локомотив-Кубань» в Еврокубке

На стадионе «Виртус Арена» в Болонье (Италия) завершился матч второго тура регулярного чемпионата Еврокубка между «Виртусом» и «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 85:79.



Игра началась в равной борьбе — на первый перерыв команды ушли при счёте 14:14. Во второй четверти краснодарской команде удалось выйти вперёд — к большому перерыву «Локомотив-Кубань» вёл со счётом 40:36. В третьей десятиминутке «Виртусу» удалось не только отыграться, но и выйти вперёд — 32:23 по итогам третьей четверти и 68:63 перед заключительной четвертью. В четвёртом игровом отрезке «Локомотиву-Кубань» не удалось отыграться.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Милош Теодосич, набравший 18 очков и 7 передач. В составе гостей 20 очков и 6 подборов набрал Миндаугас Кузминскас.