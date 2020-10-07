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18 очков Теодосича помогли «Виртусу» обыграть «Локомотив-Кубань» в Еврокубке

18 очков Теодосича помогли «Виртусу» обыграть «Локомотив-Кубань» в Еврокубке
Баскетбол / Еврокубок 0

На стадионе «Виртус Арена» в Болонье (Италия) завершился матч второго тура регулярного чемпионата Еврокубка между «Виртусом» и «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 85:79.

Игра началась в равной борьбе — на первый перерыв команды ушли при счёте 14:14. Во второй четверти краснодарской команде удалось выйти вперёд — к большому перерыву «Локомотив-Кубань» вёл со счётом 40:36. В третьей десятиминутке «Виртусу» удалось не только отыграться, но и выйти вперёд — 32:23 по итогам третьей четверти и 68:63 перед заключительной четвертью. В четвёртом игровом отрезке «Локомотиву-Кубань» не удалось отыграться.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Милош Теодосич, набравший 18 очков и 7 передач. В составе гостей 20 очков и 6 подборов набрал Миндаугас Кузминскас.

Еврокубок. Группа C. 2-й тур
07 октября 2020, среда. 21:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
85 : 79
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Виртус Болонья: Теодосич - 18, Адамс - 17, Уимс - 13, Гэмбл - 9, Риччи - 8, Тесситори - 7, Маркович - 6, Алибегович - 3, Абасс - 2, Хантер - 2, Дери, Николич
Локомотив-Кубань: Кузминскас - 20, Каммингс - 18, Кроуфорд - 15, Калниетис - 9, Уильямс - 9, Martiuk - 3, Ильницкий - 3, Линч - 2, Емченко, Калинов, Мотовилов, Сычков
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