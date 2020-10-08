Эксперт: у «Лейкерс» будет 12-й титул, а не 17-й. Дэвис может покинуть команду, как Кавай

Обозреватель The Ringer и известный болельщик «Бостон Селтикс» Билл Симмонс призвал не переоценивать достижения франшизы «Лос-Анджелес Лейкерс» и предсказал возможный уход из команды тяжёлого форварда Энтони Дэвиса, как это сделал Кавай Леонард после чемпионства в сезоне-2018/2019 в составе «Торонто Рэпторс».
«У «Лейкерс» будет 12 титулов. У «Оклахома-Сити Тандер» — 0 титулов. А Энтони Дэвис может пойти по пути Кавая Леонарда и покинуть «Лейкерс», — приводит слова Симмонса Fadeaway World.
«Лос-Анджелес Лейкерс» до сезона-2019/2020 16 раз становился чемпионом НБА. Титул в этом году позволит сравняться с самым принципиальным соперником «Бостон Селтикс», у которого рекордные 17 чемпионских званий. Симмонс призывает не считать достижения «Лейкерс» в период, когда они базировались в Миннеаполисе и выиграли 5 титулов, приведя в пример франшизу «Тандер», переехавшую из Сиэтла в Оклахома-Сити.
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