Назван статус Горана Драгича на пятую игру финала НБА

Участие разыгрывающего «Майами Хит» Горана Драгича в пятом матче финала НБА против «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-3) находится под сомнением, сообщает журналистка ESPN Малика Эндрюс на своей странице в «Твиттере».



Драгич восстанавливается после разрыва левой подошвенной фасции. Словенец вышел на разминку перед четвёртой встречей, но всё ещё испытывал слишком сильную боль в ноге и не смог играть. Драгич заявил, что не уверен, сможет ли вернуться на паркет в финальной серии.



«Майами» продолжит делать ставку на новичков Кендрика Нанна и Тайлера Хирро. Нанн в среднем получал 23,7 минуты за игру в финале после того, как не играл в последних трёх матчах против «Бостон Селтикс» в решающей серии плей-офф Восточной конференции. Хирро стал стартовым разыгрывающим «Хит» вместо Драгича, получив 38,9 минуты в последних трёх матчах.