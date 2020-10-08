Скотти Пиппен выбрал очевидного MVP финала НБА между Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом

Легенда «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является очевидным кандидатом на звание MVP финала НБА, несмотря на успешную игру его одноклубника Энтони Дэвиса.

«Вся команда заслуживает признания за участие в этом проклятом „пузыре“. Но я должен снять шляпу перед Леброном Джеймсом. Он мой очевидный выбор в качестве MVP финала НБА. Леброн Джеймс делает удивительные вещи в 17-м сезоне в лиге», — приводит слова Пиппена Clutch Points.

35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считался одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо, но в итоге не был признан самым ценным игроком. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».