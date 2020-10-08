Стив Керр: от поведения Дональда Трампа осталось гнилостное ощущение

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о реакции на критику со стороны президента США Дональда Трампа за отсутствие внятной позиции по конфликту НБА с Китаем.
«Да, это было и правда очень странно. Это было очень странно и непонятно. От всего этого осталось некоторое гнилостное ощущение. Будто на повестке дня нет ничего более важного. Знаете, мне также было слегка стыдно, потому что заявление Трампа последовало сразу после обсуждения Китая из-за комментариев Дэрила Мори. Вероятно, это был единственный случай в моей карьере, когда я не знал, что сказать. На меня в тот момент никто не давил, но я чувствовал себя загнанным в угол своими собственными обстоятельствами относительно того, как должен реагировать. Мой ответ был ужасен.
Отчасти я заслуживаю критики, посыпавшейся в мой адрес, но всё-таки не со стороны президента, особенно по вопросу Китая. Мы можем вспомнить все подробности его отношений с правительством Китая, о торговом соглашении», – приводит слова Керра Clutch Points.
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