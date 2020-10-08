Димитрис Итудис: ЦСКА хотел бы создать команду на 10 лет, но это нереально

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис рассказал, что после межсезонных подписаний «армейцы» не прекратили поиск новых игроков для усиления состава.



«Мне нравится этот процесс. ЦСКА хотел бы создать команду на 10 лет вперёд, но мы знаем, что это нереально. У нас есть много конкурентов, таких как НБА, Китай и другие крупные европейские гранды — «Барселона», «Реал», «Фенербахче», «Эфес», «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Маккаби», а теперь и «Милан». Итальянцы провели отличную трансферную кампанию.



Реальность в том, что игроки постоянно меняют команды. И одна из задач, которую мы как тренеры и менеджеры должны выполнить, – заполучить лучших. Мы здесь для того, чтобы принять этот вызов», — приводит слова Итудиса официальный сайт Евролиги.