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«Кливленд» решил, кого хочет выбрать на драфте НБА

«Кливленд» решил, кого хочет выбрать на драфте НБА
Баскетбол / НБА 0

Согласно сообщению MSN, «Кливленд Кавальерс» попытаются на драфте заполучить звёздного защитника Ламело Болла. Если это не удастся, то следующими в их списке идут израильтянин Дени Авдия и Айзек Окоро.

«Кавальерс» на двух предыдущих драфтах также выбирали защитников (Коллин Секстон в 2018 году и Дариус Гарлэнд — в 2019-м). В нынешнем сезоне у них будет право на пятый пик. Предполагается, что другие команды к тому моменту смогут перехватить Болла.

В этом году привычный срок драфта сдвинулся из-за пандемии коронавируса. Претендентами на первый пик считаются проспекты NCAA Энтони Эдвардс и Джеймс Уайзман, а также разыгрывающий австралийского клуба «Илливара Хоукс» Ламело Болл. Под лотерейными пиками ожидается выбор европейских баскетболистов израильтянина Дени Авдия («Маккаби»), а также французов Киллиана Хэйса («Ульм») и Тео Маледона (АСВЕЛ).

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