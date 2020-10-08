Гомельский высказался о том, когда молодые российские игроки начнут покорять НБА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос болельщика о том, когда же российские молодые баскетболисты начнут покорять НБА.
«Видимо, российские молодые баскетболисты начнут успешно выставлять свои кандидатуры на драфт тогда, когда их уровень мастерства начнёт соответствовать требованиям НБА. Пока, к моему глубокому сожалению, я таких не увидел. А за студенческим баскетболом в США я не имею времени следить. Хотя и знаю, что в различных университетах Америки проходят обучение и играют в баскетбол 7 литовцев, 1 эстонец, 1 украинец и 2 латыша. Но кто из них выставляется на ближайший драфт — не знаю», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, в этом году привычный срок драфта НБА сдвинулся из-за пандемии коронавируса.
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