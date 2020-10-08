Римас Куртинайтис: у нас есть потери, но в общем и целом ничего не меняется

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился своим мнением перед матчем второго тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом».

«Из каждого матча мы делаем определённые выводы, и наша игра все время улучшается. После каждого матча мы делаем акценты на ряде моментов, главным образом на подборе и потерях. В этом плане игра с «Калевом» стала лучшей в этом сезоне, ведь мы совершили всего девять потерь. Однако эти два компонента нам по-прежнему нужно улучшать. Нам хватило приложенных усилий и стараний, чтобы обыграть «Калев», но хватит ли этого против «Жальгириса»? У нас есть потери, но в общем и целом ничего не меняется, планы у нас прежние. Будем играть на победу, никаких поблажек себе не даём. Больше будут играть те, кто в прошлом сезоне много времени провел на скамейке, у них сейчас хороший шанс проявить себя в Евролиге.

Им иногда не хватает мастерства, но есть энергия, желание и физика, которых должно быть достаточно, чтобы играть на таком уровне. Каждый матч — это 50 на 50, однако мы играем дома и будем смотреть, как обыграть «Жальгирис». Я слежу за Литовской Лигой и знаю, как играет «Жальгирис». К ним пришёл очень способный и молодой тренер Мартин Шиллер, имеющий американский опыт. Он был одним из ведущих тренеров в G Лиге, и стиль его новой команды, «Жальгириса», поменялся. Если при Ясикявичюсе литовцы делали акцент на защиту и позиционную игру, то сейчас «Жальгирис» играет быстро и свободно, в какой-то степени в американский баскетбол. Они могут бросать и на пятой, и на десятой секунде владения, у них нет «длинного» нападения.

В этом стиле они особенно опасны, потому что, как показал матч с «Олимпиакосом», даже проигрывая, они не сломались, проявили характер и смогли отыграться. В данный момент «Жальгирис» — тёмная лошадка, и в начале сезона сложно сказать, чего от них ожидать. Мы должны смотреть на себя и акцентироваться на своей игре, потому что должны решить свои проблемы. Если «Жальгирис» захочет играть в быстрый баскетбол, это будет нам на руку, потому что мы любим такой стиль. Будем искать выход из положения с тем составом, который у нас сейчас есть», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».