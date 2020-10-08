Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 62. Турнир по смешанным единоборствам
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Римас Куртинайтис: у нас есть потери, но в общем и целом ничего не меняется

Римас Куртинайтис: у нас есть потери, но в общем и целом ничего не меняется
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился своим мнением перед матчем второго тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом».

«Из каждого матча мы делаем определённые выводы, и наша игра все время улучшается. После каждого матча мы делаем акценты на ряде моментов, главным образом на подборе и потерях. В этом плане игра с «Калевом» стала лучшей в этом сезоне, ведь мы совершили всего девять потерь. Однако эти два компонента нам по-прежнему нужно улучшать. Нам хватило приложенных усилий и стараний, чтобы обыграть «Калев», но хватит ли этого против «Жальгириса»? У нас есть потери, но в общем и целом ничего не меняется, планы у нас прежние. Будем играть на победу, никаких поблажек себе не даём. Больше будут играть те, кто в прошлом сезоне много времени провел на скамейке, у них сейчас хороший шанс проявить себя в Евролиге.

Им иногда не хватает мастерства, но есть энергия, желание и физика, которых должно быть достаточно, чтобы играть на таком уровне. Каждый матч — это 50 на 50, однако мы играем дома и будем смотреть, как обыграть «Жальгирис». Я слежу за Литовской Лигой и знаю, как играет «Жальгирис». К ним пришёл очень способный и молодой тренер Мартин Шиллер, имеющий американский опыт. Он был одним из ведущих тренеров в G Лиге, и стиль его новой команды, «Жальгириса», поменялся. Если при Ясикявичюсе литовцы делали акцент на защиту и позиционную игру, то сейчас «Жальгирис» играет быстро и свободно, в какой-то степени в американский баскетбол. Они могут бросать и на пятой, и на десятой секунде владения, у них нет «длинного» нападения.

В этом стиле они особенно опасны, потому что, как показал матч с «Олимпиакосом», даже проигрывая, они не сломались, проявили характер и смогли отыграться. В данный момент «Жальгирис» — тёмная лошадка, и в начале сезона сложно сказать, чего от них ожидать. Мы должны смотреть на себя и акцентироваться на своей игре, потому что должны решить свои проблемы. Если «Жальгирис» захочет играть в быстрый баскетбол, это будет нам на руку, потому что мы любим такой стиль. Будем искать выход из положения с тем составом, который у нас сейчас есть», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020